Глава Єврокомісії назвала кількість вакцинованих від COVID-19 у ЄС людей

Деталі

“Євросоюз отримав на даний момент (c 27 грудня минулого року) 88 млн доз вакцини, використовав 62 млн, щеплення двома дозами отримали 18,2 млн осіб, що становить 4,1% всього населення”, — заявила вона.

Фон дер Ляйен підкреслила, що всього до кінця березня країни ЄС повинні отримати понад 100 млн доз, з яких Pfizer повинен поставити близько 66 млн доз, AstraZeneca — 30 млн доз з обіцяних 120 млн, і Moderna — 10 млн.

Вона очікує, що ситуація виправиться до кінця другого кварталу, коли ЄС повинен отримати 360 млн доз, в тому числі 200 млн від Pfizer, 35 млн від Moderna, 70 млн (з обіцяних 180 млн) від AstraZeneca, і ще 55 млн від Johnson & Johnson, яка почне поставки тільки в квітні.

Експорт вакцин

При цьому глава Єврокомісії зазначила, що з грудня минулого року країни ЄС експортували в 33 держави світу 77 млн доз вакцини, виробленої на території спільноти.

“Всі разом ми зможемо забезпечити Євросоюз його справедливою часткою вакцин”, — заявила фон дер Ляйен, звертаючись до учасників саміту, яким належить обговорити ситуацію з початком 3-й хвилі пандемії в Європі, заходи з протидії їй, а також посилення механізму контролю експорту, який буде допускати обмеження поставок в держави, що мають більш високі темпи вакцинації, ніж в ЄС, і де діють обмеження на поставки вакцини в Європу.

