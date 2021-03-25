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Глава Єврокомісії назвала кількість вакцинованих від COVID-19 у ЄС людей

Глава Єврокомісії назвала кількість вакцинованих від COVID-19 у ЄС людей

Київ • УНН

 • 12346 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Євросоюз за 3 місяці з початку вакцинації від COVID-19 прищепив двома дозами 18,2 млн осіб, що становить 4,1% всього населення 27 країн спільноти. Про це повідомила в четвер глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, відкриваючи саміт глав держав і урядів Євросоюзу в онлайн-форматі. Основні тези свого виступу вона опублікувала в Twitter, пише УНН.

Деталі

“Євросоюз отримав на даний момент (c 27 грудня минулого року) 88 млн доз вакцини, використовав 62 млн, щеплення двома дозами отримали 18,2 млн осіб, що становить 4,1% всього населення”, — заявила вона.

Фон дер Ляйен підкреслила, що всього до кінця березня країни ЄС повинні отримати понад 100 млн доз, з яких Pfizer повинен поставити близько 66 млн доз, AstraZeneca — 30 млн доз з обіцяних 120 млн, і Moderna — 10 млн.

Вона очікує, що ситуація виправиться до кінця другого кварталу, коли ЄС повинен отримати 360 млн доз, в тому числі 200 млн від Pfizer, 35 млн від Moderna, 70 млн (з обіцяних 180 млн) від AstraZeneca, і ще 55 млн від Johnson & Johnson, яка почне поставки тільки в квітні.

Експорт вакцин

При цьому глава Єврокомісії зазначила, що з грудня минулого року країни ЄС експортували в 33 держави світу 77 млн доз вакцини, виробленої на території спільноти.

“Всі разом ми зможемо забезпечити Євросоюз його справедливою часткою вакцин”, — заявила фон дер Ляйен, звертаючись до учасників саміту, яким належить обговорити ситуацію з початком 3-й хвилі пандемії в Європі, заходи з протидії їй, а також посилення механізму контролю експорту, який буде допускати обмеження поставок в держави, що мають більш високі темпи вакцинації, ніж в ЄС, і де діють обмеження на поставки вакцини в Європу.

I have presented to EU leaders the state of play on:

Vaccines delivery & vaccination in the EU
Expectations regarding deliveries in the 2nd quarter
Exports of vaccines from the EU to the rest of the world

Together we will ensure that Europeans get their fair share of vaccines. pic.twitter.com/8KCoK9ywU2

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2021

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