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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52605 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73419 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110217 просмотра

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3 марта, 11:09 • 145754 просмотра

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Актуальное
ЕС блокирует экспорт вакцин AstraZeneca, пока компания не выполнит обещаний по поставкам

ЕС блокирует экспорт вакцин AstraZeneca, пока компания не выполнит обещаний по поставкам

Киев  •  УНН

 • 16028 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Лидеры ЕС выразили разочарование в связи с огромным дефицитом контрактных поставок вакцин от AstraZeneca против COVID-19, поскольку третья волна инфекций выросла по всей Европе. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Несмотря на то, что программы прививок в ЕС значительно отстают от программ Великобритании и США, руководитель блока предупредил, что экспорт вакцин британско-шведской компанией будет заблокирован, пока она не выполнит обещания в поставках в ЕС

Цитата

“Компания должна догнать, должна выполнить контракт, заключенный с европейскими странами-членами, прежде чем она сможет снова заняться экспортом вакцин”, — сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен.

С 300 млн доз, которые должны быть доставлены в страны ЕС до конца июня, Astrazeneca планирует доставить только 100 млн.

На этой неделе Европейская Комиссия обнародовала планы усиления надзора за экспортом вакцин. Это позволило расширить возможности блокирования поставок в страны с высокими показателями прививки.

Напомним

Евросоюз за 3 месяца с начала вакцинации от COVID-19 привил двумя дозами 18200000 человек, что составляет 4,1% всего населения 27 стран сообщества.

Евросоюз готов применить юридические меры против компании AstraZeneca за провал с поставками вакцины.

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