В ЕС разрешили поставки вакцин от коронавируса еще с трех заводов

Что известно

Сообщается, что разрешение выдано для поставок вакцины AstraZeneca с завода, который лежит вблизи города Лейден, Нидерланды. Также предоставлено разрешение на поставки получил завод в немецком Марбурге, который производит вакцины BioNTech / Pfizer, и завод из швейцарского городка Фисп, где производится вакцина Moderna, передает агентство dpa.

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Все эти три вакцины уже получили разрешение и применяются в странах ЕС, но их поставки до сих пор были разрешены только те производственные объекты, получившие для этого разрешение европейского регулятора.

Детали

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в своем заявлении приветствовала это решение EMA. Она также предупредила англо-шведскую фармкомпанию AstraZeneca, которая производит одноименную вакцину, после того, как разрешение на поставки получил завод AstraZeneca в Нидерландах, ЕС ожидает, что вакцины, производимые на этом заводе, будут доставлены в страны-члены ЕС “в ближайшие дни в рамках контрактных обязательств и обязательств, взятых AstraZeneca перед европейскими гражданами”.

Дополнение

С тех пор как в ЕС стартовала вакцинация от коронавируса в декабре, неоднократно возникали проблемы с поставками вакцин. Особенно это касается вакцины компании AstraZeneca. Еврокомиссия обвиняет производителю невыполнения заключенных ранее соглашений. На днях в ЕС приняли решение ограничить экспорт вакцин от коронавируса за пределы Евросоюза.