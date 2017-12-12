В ЄП стурбовані через напади на антикорупційні установи в Україні

У Європарламенті відзначили успіхи року, що минає, у відношеннях України та ЄС, згадавши запровадження безвізу та вступ у силу угоди про асоціацію. У той же час, у ЄП підкреслили ключове значення дотримання українською владою своїх зобов’язань щодо продовження програми реформ у відповідності до європейських стандартів.

"У зв’язку з цим ми хотіли б висловити нашу глибоку стурбованість з приводу останніх подій у сфері боротьби з корупцією, зокрема безпрецедентних нападів на антикорупційні установи (зокрема, Національне антикорупційне бюро — NABU) та звільнення голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції“, — йдеться в заяві.

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Парламентарі підкреслили важливість автономії для органів, які борються з корупцією в державі.

“Антикорупційні установи та активісти, а не піддаються переслідуванню владою, повинні, навпаки, мати автономію, простір та ресурси, щоб ефективно працювати і, нарешті, позбавити країну від чуми корупції. Аналогічним чином, судова система повинна бути вільною від будь-якого політичного втручання та всіх судових процедур, що проводяться відповідно до міжнародних стандартів”, — зазначили члени ЄП.

Депутати також підтвердили свою готовність продовжувати підтримку української сторони, зокрема членам Верховної Ради, “щоб не руйнувати досягнення останніх кількох років, але навпаки навіть прискорити швидкість реформ”.