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В ЕП обеспокоены нападением на антикоррупционные учреждения в Украине

В ЕП обеспокоены нападением на антикоррупционные учреждения в Украине

Киев  •  УНН

 • 11862 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Европарламент призывает украинские власти продолжать программу реформ в области противодействия коррупции и предоставить автономию антикоррупционным органам. Такое мнение по итогам заседания Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС, которое состоялось 8 декабря, заявили ведущие депутаты Европарламента Дариуш Росати, Майкл Галер и Ребекка Хармс в совместном заявлении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЕП.

В Европарламенте отметили успехи уходящего года, в отношениях Украины и ЕС, вспомнив введения безвиза и вступление в силу соглашения об ассоциации. В то же время, в ЕП подчеркнули ключевое значение соблюдения украинской властью своих обязательств относительно продолжения программы реформ в соответствии с европейскими стандартами.

"В связи с этим мы хотели бы выразить нашу глубокую обеспокоенность по поводу последних событий в сфере борьбы с коррупцией, в частности беспрецедентных нападений на антикоррупционные учреждения (в частности, Национальное антикоррупционное бюро - NABU) и увольнение председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращение и противодействие коррупции", - говорится в заявлении.

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Парламентарии подчеркнули важность автономии для органов, которые борются с коррупцией в государстве.

"Антикоррупционные учреждения и активисты, которые не подвергаются преследованию властями, должны, наоборот, иметь автономию, пространство и ресурсы, чтобы эффективно работать и, наконец, избавить страну от чумы коррупции. Аналогичным образом, судебная система должна быть свободной от любого политического вмешательства и всех судебных процедур, проводимых в соответствии с международными стандартами", - отметили члены ЕП.

Депутаты также подтвердили свою готовность продолжать поддержку украинской стороны, в частности членам Верховной Рады, "чтобы не разрушать достижения последних нескольких лет, но наоборот даже ускорить скорость реформ".

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