В Єгипті в результаті нападу бойовиків на автобус з християнами загинули 23 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В результаті нападу бойовиків на автобус, в якому перебували коптські християни, на південь від Каїра загинули 23 особи, ще 25 отримали поранення, передає УНН з посиланням на USA Today.
Зазначається, що напад стався в п’ятницю, в той час, як автобус їхав по дорозі в монастир святого Семюеля в провінції Мінья, близько 220 кілометрів на південь від єгипетської столиці Каїр.
Відповідальність за напад поки що на себе ніхто не взяв.
Як повідомляв УНН, щонайменше 43 особи загинули внаслідок двох вибухів в церквах християн-коптів в Єгипті у Вербну неділю, 9 квітня 2017 року.