В Египте в результате нападения боевиков на автобус с христианами погибли 23 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В результате нападения боевиков на автобус, в котором находились коптские христиане, к югу от Каира погибли 23 человека, еще 25 получили ранения, передает со ссылкой на USA Today.
Отмечается, что нападение произошло в пятницу, в то время, как автобус ехал по дороге в монастырь святого Сэмюэля в провинции Минья, около 220 километров к югу от египетской столицы Каир.
Ответственность за нападение пока на себя никто не взял.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 43 человека погибли в результате двух взрывов в церквях христиан-коптов в Египте в Вербное воскресенье, 9 апреля 2017 года.