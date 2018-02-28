В Єгипті популярну співачку засудили до тюремного ув'язнення за жарти про Ніл

Поп-діву засудили до 6 місяців позбавлення волі.

Необережні слова співачка сказала під час спілкування з фанатами. Вона сказала, що якщо пити воду з Нілу, то в організмі можуть з'явитися небезпечні паразити. З цієї причини вона порадила пити мінералку з пляшок, причому мова йшла про конкретну марку.

Суд визнав Ширін винною в поширенні "неправдивих новин". Також співачку зобов'язали сплатити штраф у розмірі 10 тисяч єгипетських фунтів (близько 15 тисяч гривень).

Поки шоу-діва знаходиться на волі і має право подати апеляцію на рішення суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців попередили: Єгипет продовжив надзвичайний стан