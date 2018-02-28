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В Єгипті популярну співачку засудили до тюремного ув'язнення за жарти про Ніл

Київ • УНН

 • 12852 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Популярну в Єгипті співачку Ширін Абдель Вахаб засудили до тюремного ув'язнення за жарти про чистоту Нілу. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.

Поп-діву засудили до 6 місяців позбавлення волі.

Необережні слова співачка сказала під час спілкування з фанатами. Вона сказала, що якщо пити воду з Нілу, то в організмі можуть з'явитися небезпечні паразити. З цієї причини вона порадила пити мінералку з пляшок, причому мова йшла про конкретну марку.

Суд визнав Ширін винною в поширенні "неправдивих новин". Також співачку зобов'язали сплатити штраф у розмірі 10 тисяч єгипетських фунтів (близько 15 тисяч гривень).

Поки шоу-діва знаходиться на волі і має право подати апеляцію на рішення суду.

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