В Египте популярную певицу приговорили к тюремному заключению за шутки о Ниле
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Популярную в Египте певицу Ширин Абдель Вахаб приговорили к тюремному заключению за шутки о чистоте Нила. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
Поп-диву приговорили к 6 месяцам лишения свободы.
Неосторожные слова певица произнесла во время общения с фанатами. Она сказала, что если пить воду из Нила, то в организме могут появиться опасные паразиты. По этой причине она посоветовала пить минералку из бутылок, причем речь шла о конкретной марке.
Суд признал Ширин виновной в распространении «ложных новостей». Также певицу обязали уплатить штраф в размере 10 тысяч египетских фунтов (около 15 тысяч гривен).
Пока шоу-дива находится на свободе и имеет право подать апелляцию на решение суд.
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