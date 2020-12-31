В Єгипті 12 людей стали жертвами зіткнення двох вантажівок

Як повідомив ЗМІ губернатор провінції Асуан Ашраф Саад, дві вантажівки, одна з яких прямувала з провінції Асуан, інший - з провінції Асьют, зіткнулися сьогодні на дорозі. В обох автомобілях перебували робітники, які займалися незаконним видобутком золота. До місця події попрямували 10 карет швидкої допомоги.

За словами губернатора, основними причинами аварії стали перевищення водіями швидкісного режиму і наявність пошкоджень в дорожньому полотні. Профільні служби вже провели на цій ділянці тимчасові ремонтні роботи, встановили вказівні знаки та штучні нерівності, щоб запобігти повторним ДТП. Міністерство соціальної солідарності Єгипту, в свою чергу, прийняв рішення надати сім'ям постраждалих екстрену допомогу.

Нагадаємо, у передмісті Каїра в результаті ДТП загинули 14 осіб.