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В Египте 12 человек стали жертвами столкновения двух грузовиков

Киев • УНН

 • 13115 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей произошло сегодня на шоссе, соединяющем провинции Асуан и Асьют на юге Египта. В результате аварии по меньшей мере 12 человек погибли, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

В Египте 12 человек стали жертвами столкновения двух грузовиков

Как сообщил СМИ губернатор провинции Асуан Ашраф Саад, два грузовика, один из которых следовал из провинции Асуан, другой - из провинции Асьют, столкнулись сегодня на дороге. В обоих автомобилях находились рабочие, которые занимались незаконной добычей золота. К месту происшествия направились 10 карет скорой помощи.

По словам губернатора, основными причинами аварии стали превышение водителями скоростного режима и наличие повреждений в дорожном полотне. Профильные службы уже провели на этом участке временные ремонтные работы, установили указатели и искусственные неровности, чтобы предотвратить повторные ДТП. Министерство социальной солидарности Египта, в свою очередь, приняло решение оказать семьям пострадавших экстренную помощь.

Напомним, в пригороде Каира в результате ДТП погибли 14 человек.

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