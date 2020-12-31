В Египте 12 человек стали жертвами столкновения двух грузовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей произошло сегодня на шоссе, соединяющем провинции Асуан и Асьют на юге Египта. В результате аварии по меньшей мере 12 человек погибли, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Как сообщил СМИ губернатор провинции Асуан Ашраф Саад, два грузовика, один из которых следовал из провинции Асуан, другой - из провинции Асьют, столкнулись сегодня на дороге. В обоих автомобилях находились рабочие, которые занимались незаконной добычей золота. К месту происшествия направились 10 карет скорой помощи.
По словам губернатора, основными причинами аварии стали превышение водителями скоростного режима и наличие повреждений в дорожном полотне. Профильные службы уже провели на этом участке временные ремонтные работы, установили указатели и искусственные неровности, чтобы предотвратить повторные ДТП. Министерство социальной солидарности Египта, в свою очередь, приняло решение оказать семьям пострадавших экстренную помощь.
Напомним, в пригороде Каира в результате ДТП погибли 14 человек.