В японський порт зайшов танкер з мертвим китом на "носі"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. В японському порту Мізусіма на носі танкера виявили мертвого десятиметрового кита. Про це пише УНН з посиланням на Daily Mail.
Деталі
Відомо, що кита виявили місцеві жителі. Він був на носі танкера, коли той заходив до гавані. На місце одразу викликали берегову охорону.
Зокрема, місцевий новинний сайт Yomiuri повідомив, що танкер плив через Тихий океан по шляху в порт Мідзусіма, і команда стверджувала, що вони поняття не мали, що вони збили кита.
“Я ловив рибу тут десятиліттями, але вперше побачив кита”, — сказав місцевим ЗМІ рибалка, який став свідком заходу танкера в гавань.
“Я живу понад вісімдесят років, але я вперше бачу кита”, — сказав інший свідок.
Представник Департаменту берегової охорони Мідзусіма повідмив, що вони ніколи не бачили нічого подібного, і зараз розглядаються заходи щодо запобігання повторення подібного інциденту.
Доповнення
До слова, вид кита ще не підтверджений, але Інститут досліджень китоподібних повідомив, що це може бути фінвал.
Фінський кит також відомий як кит-фінспін, визнаний Міжнародним союзом охорони природи (МСОП) вразливим видом.
Це другий за довжиною вид китоподібних на Землі після синього кита, його довжина становить 27,3 метра (89,6 футів), а вага — 74 тонни.
Він зустрічається у всіх основних океанах світу і в водах від полярних до тропічних.