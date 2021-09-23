В японский порт зашел танкер с мертвым китом на "носу"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В японском порту Мизусима на носу танкера обнаружили мертвого десятиметрового кита. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Известно, что кита обнаружили местные жители. Он был на носу танкера, когда тот заходил в гавань. На место сразу вызвали береговую охрану.
В частности, местный новостной сайт Yomiuri сообщил, что танкер плыл через Тихий океан по пути в порт Мидзусима, и команда утверждала, что они понятия не имели, что они сбили кита.
"Я ловил рыбу здесь десятилетиями, но впервые увидел кита", - сказал местным СМИ рыбак, который стал свидетелем захода танкера в гавань.
"Я живу более восьмидесяти лет, но я впервые вижу кита", - сказал другой свидетель.
Представитель Департамента береговой охраны Мидзусима сообщил, что они никогда не видели ничего подобного, и сейчас рассматриваются меры по предотвращению повторения подобного инцидента.
Дополнение
К слову, вид кита еще не подтвержден, но Институт исследований китообразных сообщил, что это может быть финвал.
Финский кит также известный как кит-финспин, признанный Международным союзом охраны природы (МСОП) уязвимым видом.
Это второй по длине вид китообразных на Земле после синего кита, его длина составляет 27,3 метра (89,6 футов), а вес - 74 тонны.
Он встречается во всех основных океанах мира и в водах от полярных до тропических.