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В Японії засудили до смертної кари чоловіка за вбивство людей, які писали про самогубство у Twitter

Київ • УНН

 • 22621 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Японії засудили до смертної кари чоловіка, який вбив 9 осіб через те, що вони писали у Twitter про самогубство. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

В Японії засудили до смертної кари чоловіка за вбивство людей, які писали про самогубство у Twitter

"В Японії Такахіро Сіраісі засудили до смертної кари за вбивство дев'яти осіб. Його адвокати домагалися більш м'якого вироку, наполягаючи, що засуджений виконував бажання своїх жертв", - сказано у повідомленні.

Так, 30-річний Сіраісі був визнаний винним у вбивстві, розчленуванні і зберіганні тіл дев'яти осіб у своїй квартирі неподалік від Токіо.

Відзначається, що навесні 2017 року, у Twitter з'явився новий акаунт. Автор аккаунта писав японською, але нік обрав англійською.

У своєму профілі автор писав: "Я хочу допомогти людям, які дійсно страждають. Будь ласка, напишіть мені в особисті у будь-який час".

Як згодом з'ясувала японська поліція, автор аккаунта листувався із молодими дівчатами, у яких могли виникати суїцидальні думки, і пропонував їм "допомогти".

"Все вийде, якщо дізнатися побільше про спосіб. Люди не можуть вбити себе і, зрештою, страждають. Хочеш спробувати з моєю допомогою? Якщо буде боляче, можна зупинитися", - писав анонім.

Додається, що проблема суїцидів в Японії вже багато років стоїть надто гостро. У 2005 році влада країни створила штаб із запобігання самогубствам. З тих пір кількість випадків щорічно знижується, але як і раніше - цифри залишаються високими.
Тільки за жовтень 2020 року в Японії зафіксовано 2153 фактів суїциду. Всього з початку січня вже 17 тисяч людей наклали на себе руки.

Нагадаємо, співробітник Федеральної служби охорони (ФСО) РФ наклав на себе руки під час несення служби на території Кремля.

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