В Японії засудили до смертної кари чоловіка за вбивство людей, які писали про самогубство у Twitter
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Японії засудили до смертної кари чоловіка, який вбив 9 осіб через те, що вони писали у Twitter про самогубство. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
"В Японії Такахіро Сіраісі засудили до смертної кари за вбивство дев'яти осіб. Його адвокати домагалися більш м'якого вироку, наполягаючи, що засуджений виконував бажання своїх жертв", - сказано у повідомленні.
Так, 30-річний Сіраісі був визнаний винним у вбивстві, розчленуванні і зберіганні тіл дев'яти осіб у своїй квартирі неподалік від Токіо.
Відзначається, що навесні 2017 року, у Twitter з'явився новий акаунт. Автор аккаунта писав японською, але нік обрав англійською.
У своєму профілі автор писав: "Я хочу допомогти людям, які дійсно страждають. Будь ласка, напишіть мені в особисті у будь-який час".
Як згодом з'ясувала японська поліція, автор аккаунта листувався із молодими дівчатами, у яких могли виникати суїцидальні думки, і пропонував їм "допомогти".
"Все вийде, якщо дізнатися побільше про спосіб. Люди не можуть вбити себе і, зрештою, страждають. Хочеш спробувати з моєю допомогою? Якщо буде боляче, можна зупинитися", - писав анонім.
Додається, що проблема суїцидів в Японії вже багато років стоїть надто гостро. У 2005 році влада країни створила штаб із запобігання самогубствам. З тих пір кількість випадків щорічно знижується, але як і раніше - цифри залишаються високими.
Тільки за жовтень 2020 року в Японії зафіксовано 2153 фактів суїциду. Всього з початку січня вже 17 тисяч людей наклали на себе руки.
Нагадаємо, співробітник Федеральної служби охорони (ФСО) РФ наклав на себе руки під час несення служби на території Кремля.