В Японії встановлено світовий рекорд з далечини доставки вантажу безпілотником

КИЇВ. 12 січня. УНН. Світовий рекорд з далечини доставки вантажу встановлений автономним безпілотним літальним апаратом сьогодні в Японії. Під час експерименту на полігоні в префектурі Фукусіма на північному сході головного острова країни Хонсю дрон самостійно відповідно до закладеної в нього програми зі швидкістю 43 км на годину пройшов шлях довжиною в 12 км, незважаючи на досить сильний вітер, передає УНН з посиланням на ТАСС.