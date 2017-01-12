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В Японії встановлено світовий рекорд з далечини доставки вантажу безпілотником

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Світовий рекорд з далечини доставки вантажу встановлений автономним безпілотним літальним апаратом сьогодні в Японії. Під час експерименту на полігоні в префектурі Фукусіма на північному сході головного острова країни Хонсю дрон самостійно відповідно до закладеної в нього програми зі швидкістю 43 км на годину пройшов шлях довжиною в 12 км, незважаючи на досить сильний вітер, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Експерти Міністерства економіки, торгівлі і промисловості Японії, що організували це випробування, стверджують, що безпілотник з вантажем вперше в світі пролетів понад 10 км.

Під час експерименту апарат доставив об’ємистий термос з гарячим супом на один з місцевих пляжів. Вантаж був отриманий серфінгістами.

 

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