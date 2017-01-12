В Японии установлен мировой рекорд по дальности доставки груза беспилотником
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Мировой рекорд по дальности доставки груза установлен автономным беспилотным летательным аппаратом сегодня в Японии. Во время эксперимента на полигоне в префектуре Фукусима на северо-востоке главного острова страны Хонсю дрон самостоятельно в соответствии с заложенной в него программы со скоростью 43 км в час прошел путь длиной в 12 км, несмотря на довольно сильный ветер, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Эксперты Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, которые организовали это испытание, утверждают, что беспилотник с грузом впервые в мире пролетел более 10 км.
Во время эксперимента аппарат доставил объемистый термос с горячим супом на один из местных пляжей. Груз был получен серфингистами.