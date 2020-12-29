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В Японії вперше виявили "південноафриканський" штам коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. В Японії вперше виявили випадок зараження новим “південноафриканським” штамом коронавірусу. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я, праці і добробуту Японії, передає УНН.

В Японії вперше виявили "південноафриканський" штам коронавірусу

Новий штам коронавірусу виявили у 30-річної жінки, яка 19 грудня прилетіла в токійський міжнародний аеропорт Наріта з ПАР. Відзначається, що захворювання в неї протікає безсимптомно.

Минулого тижня МОЗ Японії повідомляв, що новим "британським" штамом коронавірусу заразилися п’ять чоловік, які повернулися з Великобританії. Зараз, за ​​даними відомства, новий варіант COVID-19 виявили ще у одного повернувся з цієї країни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ: мутації коронавірусу будуть продовжуватися

У Великобританії про виявлення нового “британського” штаму коронавірусу повідомили в середині грудня. За словами прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона, він є на 70% більш заразним за відомий SARS-CoV-2. Директор європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге вказав, що нова мутація, наскільки зараз відомо, на тяжкість захворювання не впливає.

Також новий штам коронавірусу в грудні виявили в ПАР. Знайдений різновид вірусу назвали 501.V2. Міністр охорони здоров’я країни Звелі Мхізе зазначив, що генетики вивчають зразки коронавірусу з березня, і його новий варіант став переважати в країні в останні два місяці. Вчені вважають, що друга хвиля захворювання в ПАР пов’язана саме з ним.

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