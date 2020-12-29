В Японии впервые обнаружили "южноафриканский" штамм коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Японии впервые обнаружили случай заражения новым "южноафриканским" штаммом коронавируса. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, передает УНН.
Новый штамм коронавируса обнаружили у 30-летней женщины, которая 19 декабря прилетела в токийский международный аэропорт Нарита из ЮАР. Отмечается, что заболевание у нее протекает бессимптомно.
На прошлой неделе Минздрав Японии сообщал, что новым “британским” штаммом коронавируса заразились пять человек, которые вернулись из Великобритании. Сейчас, по данным ведомства, новый вариант COVID-19 обнаружили еще у одного вернулся из этой страны.
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В Великобритании об обнаружении нового “британского” штамма коронавируса сообщили в середине декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, он является на 70% более заразным чем известный SARS-CoV-2. Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге указал, что новая мутация, насколько сейчас известно, на тяжесть заболевания не влияет.
Также новый штамм коронавируса в декабре обнаружили в ЮАР. Найденную разновидность вируса назвали 501.V2. Министр здравоохранения страны Звели Мхизе отметил, что генетики изучают образцы коронавируса с марта, и его новый вариант стал преобладать в стране в последние два месяца. Ученые считают, что вторая волна заболевания в ЮАР связана именно с ним.