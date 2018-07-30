В Японії вперше спробують вилікувати хворобу Паркінсона за допомогою iPS-клітин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Група японських вчених з Університету Кіото вперше проведе клінічне випробування з пересадки пацієнтам тканин, вирощених з індукованих стовбурових клітин (iPS-клітин), з метою лікування хвороби Паркінсона. Як повідомило в понеділок агентство Kyodo, експеримент розпочнеться 1 серпня, передає УНН.
Фахівці університету вже отримали всі необхідні дозволи і завершують відбір пацієнтів, які страждають від такого захворювання. Також вчені створили за допомогою iPS-клітин запас з 5 млн нервових клітин, що виробляють гормон дофамін. Саме його недолік і вважається однією з головних причин виникнення хвороби Паркінсона.
В ході дослідження частину цих клітин планується пересадити пацієнтам в мозок. Скільки людей братимуть участь у клінічному випробуванні, не повідомляється. Раніше фахівці університету вже проводили подібні експерименти на мавпах. Після операцій стан тварин, уражених хворобою Паркінсона, значно покращився, і протягом двох років не було зафіксовано серйозних побічних ефектів, таких як виникнення пухлин.
Від хвороби Паркінсона в світі страждають близько 10 млн чоловік, з них близько 150 тисяч — японці. В основному це люди похилого віку. Хвороба Паркінсона — це повільно прогресуюче хронічне неврологічне захворювання, що супроводжується, зокрема, тримтливим паралічем, м’язовою ригідністю, зниженням рухової активності, нестійкістю при ходьбі.
Раніше в Японії проводили клінічні випробування з пересадки тканин сітківки ока, вирощених за допомогою iPS-клітин, пацієнтові, страждаючому від вікової макулярної дегенерації. Ця хвороба вражає центральну частину сітківки і може привести до втрати зору.
Як повідомляв УНН, вчені довели, що музика може спричинити ефект сп’яніння.