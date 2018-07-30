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В Японии впервые попытаются вылечить болезнь Паркинсона с помощью iPS-клеток

В Японии впервые попытаются вылечить болезнь Паркинсона с помощью iPS-клеток

Киев  •  УНН

 • 13459 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Группа японских ученых из Университета Киото впервые проведет клиническое испытание по пересадке пациентам тканей, выращенных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), с целью лечения болезни Паркинсона. Как сообщило в понедельник агентство Kyodo, эксперимент начнется 1 августа, передает УНН.

Специалисты университета уже получили все необходимые разрешения и завершают отбор пациентов, страдающих от такого заболевания. Также ученые создали с помощью iPS-клеток запас из 5 млн нервных клеток, производящих гормон дофамин. Именно его недостаток и считается одной из главных причин возникновения болезни Паркинсона.

В ходе исследования часть этих клеток планируется пересадить пациентам в мозг. Сколько человек будут участвовать в клиническом испытании, не сообщается. Ранее специалисты университета уже проводили подобные эксперименты на обезьянах. После операций состояние животных, пораженных болезнью Паркинсона, значительно улучшилось, и в течение двух лет не было зафиксировано серьезных побочных эффектов, таких как возникновение опухолей.

От болезни Паркинсона в мире страдают около 10 млн человек, из них около 150 тысяч — японцы. В основном это люди пожилого возраста. Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, сопровождаемое, в частности, дрожательным параличом, мышечной ригидностью, снижением двигательной активности, неустойчивостью при ходьбе.

Ранее в Японии проводили клинические испытания по пересадке тканей сетчатки глаза, выращенных при помощи iPS-клеток, пациенту, страдающему от возрастной макулярной дегенерации. Эта болезнь поражает центральную часть сетчатки и может привести к потере зрения.

Как сообщал УНН, ученые доказали, что музыка может вызвать эффект опьянения.

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