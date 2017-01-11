В Японії відбувся щорічний забіг щасливих людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Тисячі чоловіків і жінок взяло участь у забігу “Щасливих людей, що бігають” в Японії, передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, близько 5000 японців взяли участь у щорічному забігу “Lucky Man Run”, який стартує з воріт синтоїстського храму, присвяченому богу Ебісу, покровителю бізнесменів і торговців, в префектрі Хього.
За легендою, того, хто переможе в спринті, цілий рік супроводжуватиме успіх.
Цьогоріч першим 230-метровий забіг подолав 21-літній студент Токійського університету.
Друге і трете місце посіли 24-літній пожежник і 16-літній школяр.
За традицією, переможці після забігу вгамували свою спрагу саке і отримали благословення від священика у храмі.