В Японии состоялся ежегодный забег счастливых людей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Тысячи мужчин и женщин приняли участие в забеге "Счастливых людей, которые бегают" в Японии, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Так, около 5 тысяч японцев приняли участие в ежегодном забеге "Lucky Man Run", который стартует с ворот синтоистского храма, посвященному богу Эбису, покровителю бизнесменов и торговцев, в префектуре Хего.
По легенде, тому, кто победит в спринте, целый год будет сопутствовать успех.
В этом году первым 230-метровый забег преодолел 21-летний студент Токийского университета.
Второе и третье место заняли 24-летний пожарный и 16-летний школьник.
По традиции, победители после забега утолили свою жажду саке и получили благословение от священника в храме.