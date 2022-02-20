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В Японії створили робота для дослідження поверхні Місяця

В Японії створили робота для дослідження поверхні Місяця

Київ • УНН

 • 223098 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Компанія GITAI розробила місяцехід-робот Lunar Robotic Rover R1, який може виконувати на Місяці різні завдання, такі як розвідка, інспекція, збірка елементів, технічне обслуговування, а також видобуток копалин. Про це повідомляє УНН з посиланням на GITAI.

Деталі

Роботизований ровер R1 GITAI у грудні 2021 року успішно пройшов випробування в імітаційному середовищі місячної поверхні в кампусі Сагаміхара JAXA. Місяцехід перелазив через каміння, зміг побудувати сонячну панель, та брав зразки ґрунту за допомогою роботизованих рук.

Робот завдяки чотирьом колесам з індивідуальним всеспрямованим рульовим керуванням може пересуватися та усувати перешкоди в будь-якому напрямку.

Команда GITAI і JAXA провела ряд заходів, необхідних для складання складних конструкцій (сонячні панелі, антени зв’язку тощо) на Місяці, які стануть важливою інфраструктурою для місячних баз, створення яких планує NASA.

Також науковці використали робота для збору імітованого реголіту з місячної поверхні. Для цього R1 GITAI витягає необхідні інструменти з контейнера, переміщається до визначеної точки, збирає місячні зразки та зберігає їх, повертає все обладнання в контейнер і закриває його.

Нагадаємо 

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