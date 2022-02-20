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В Японии создали робота для исследования поверхности Луны

В Японии создали робота для исследования поверхности Луны

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Компания GITAI разработала луноход-робот Robotic Lunar Rover R1, который может выполнять на Луне различные задачи, такие как разведка, инспекция, сборка элементов, техническое обслуживание, а также добычу ископаемых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на GITAI.

Детали

Роботизированный ровер R1 GITAI в декабре 2021 года успешно прошел испытания в имитационном среде лунной поверхности в кампусе Сагамихара JAXA. Луноход перелезал через камни, смог построить солнечную панель, и брал образцы почвы с помощью роботизированных рук.

Робот благодаря четырем колесам с индивидуальным всенаправленным рулевым управлением может передвигаться и устранять препятствия в любом направлении.

Команда GITAI и JAXA провела ряд мероприятий, необходимых для составления сложных конструкций (солнечные панели, антенны связи и т. п.) на Луне, которые станут важной инфраструктурой для лунных баз, создание которых планирует NASA.

Также ученые использовали робота для сбора имитированного реголита с лунной поверхности. Для этого R1 GITAI извлекает необходимые инструменты из контейнера, перемещается к определенной точке, собирает лунные образцы и хранит их, возвращает все оборудование в контейнер и закрывает его.

Напомним

В Японии роботы помогают пенсионерам передвигаться по улицам.

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