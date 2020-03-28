В Японії стався землетрус магнітудою 4,9
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Землетрус магнітудою 4,9 стався в суботу в районі північних японських префектур Аоморі і Хоккайдо, загроза цунамі не оголошувалася. Про це повідомило національне метеорологічне управління Японії, передає УНН.
Епіцентр підземних поштовхів знаходився в Тихому океані між островами Хонсю і Хоккайдо, осередок залягав на глибині близько 60 км під океанським дном.
Даних щодо потерпілих і руйнування не надходили. Підземні поштовхи також відчувалися в префектурах Акіта і Івате на північному сході Хонсю.
Нагадаємо, влада міста Північно-Курильськ на острові Парамушир провела евакуацію населення через загрозу цунамі, яке може бути викликане після землетрусу в 7,2 бали, що прокотився напередодні.