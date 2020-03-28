В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в субботу в районе северных японских префектур Аомори и Хоккайдо, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает УНН.
Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане между островами Хонсю и Хоккайдо, очаг залегал на глубине около 60 км под океанским дном.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки также ощущались в префектурах Акита и Ивате на северо-востоке Хонсю.
Напомним, власти города Северо-Курильск на острове Парамушир провели эвакуацию населения из-за угрозы цунами, которое может быть вызвано после землетрясения в 7,2 балла, которое прокатилось накануне.