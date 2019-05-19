В Японії помер чоловік з найстарішої подружньої пари у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Японець Масао Мацумомто з найстарішої в світі подружньої пари, чий сукупний вік перевищував 210 років, помер в місті Такамацу (префектура Кагава). Про це повідомило в неділю агентство Kyodo, передає УНН.
Причиною смерті 108-річного чоловіка стала серцева недостатність. На момент смерті Масао і його дружина Міяко прожили разом 81 рік і 201 день.
Обидва вони народилися в південно-західній префектурі Оіта. За час шлюбу у них народилося п'ять дочок. Також у Масао і Міяко 13 онуків і 25 правнуків.
Свій почесний статус від Книги рекордів Гіннесса вони отримали у 2018 році, а в цьому стали абсолютними рекордсменами, побивши на 57 днів попереднє досягнення норвезької пари Карла і Гурдрен Дольвен, чий сукупний вік на момент смерті одного з подружжя становив 210 років і два місяці.
Нагадаємо, всесвітньо відомий архітектор, який спроектував знамениту скляну піраміду Лувру, Бей Юймін помер у віці 102 років.