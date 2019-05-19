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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 71730 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 88092 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100055 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123882 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111851 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137927 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144672 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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В Японии умер мужчина из самой старой супружеской пары в мире

В Японии умер мужчина из самой старой супружеской пары в мире

Киев  •  УНН

 • 18541 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Японец Масао Мацумомто из самой старой в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава). Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo, передает УНН.

Причиной смерти 108-летнего мужчины стала сердечная недостаточность. На момент смерти Масао и его жена Мияко прожили вместе 81 год и 201 день.

Оба они родились в юго-западной префектуре Оита. За время брака у них родилось пять дочерей. Также у Масао и Мияко 13 внуков и 25 правнуков.

Свой почетный статус от Книги рекордов Гиннесса они получили в 2018 году, а в этом стали абсолютными рекордсменами, побив на 57 дней предыдущее достижение норвежской пары Карла и Гурдрен Дольвен, чей совокупный возраст на момент смерти одного из супругов составлял 210 лет и два месяца.

Напомним, всемирно известный архитектор, который спроектировал знаменитую стеклянную пирамиду Лувра, Бэй Юймин умер в возрасте 102 лет.

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