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В Японії під час тайфуну зникло судно з близько 6 тисячами корів та 43 членами екіпажу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Японії через тайфун Майсак у морі зникло вантажне судно з 43 моряками та 5,8 тис. корів. Знайшли трьох членів екіпажу, один з них помер у лікарні. Поки виявили лише одну тушу корови. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

В Японії під час тайфуну зникло судно з близько 6 тисячами корів та 43 членами екіпажу

"Японська берегова охорона знайшла третього моряка, пошук зниклого корабля з 43 моряками та 5800 коровами триває", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік є членом екіпажу вантажного судна, яке зникло під час тайфуну Майсак. Він плавав на рятувальному плоту в акваторії Японії. Чоловіка доставили до лікарні, він живий, ходить і розмовляє.

"Це лише третя особа, яку знайшли після того, як судно "Тваринництво 1" передало сигнал лиха у середу, приблизно в 185 кілометрах (115 миль) на захід від острова Амамі Осіма", - йдеться у повідомленні.

Раніше берегова охорона вже врятувала двох членів екіпажу, один з яких помер у лікарні. Потім у морі виявили порожній човен та розлив нафти за 150 кілометрів від острова Амамі Осіма.

"Берегова охорона також виявила у п’ятницю біля острова Амамі Осіма тушу корови. За даними берегової охорони, пошуково-рятувальна операція триває, інших туш корів не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Японії зафіксували другий потужний тайфун, який зруйнував будинки, а також призвів до перебоїв з електроенергією.

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