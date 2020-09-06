В Японії під час тайфуну зникло судно з близько 6 тисячами корів та 43 членами екіпажу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Японії через тайфун Майсак у морі зникло вантажне судно з 43 моряками та 5,8 тис. корів. Знайшли трьох членів екіпажу, один з них помер у лікарні. Поки виявили лише одну тушу корови. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
"Японська берегова охорона знайшла третього моряка, пошук зниклого корабля з 43 моряками та 5800 коровами триває", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чоловік є членом екіпажу вантажного судна, яке зникло під час тайфуну Майсак. Він плавав на рятувальному плоту в акваторії Японії. Чоловіка доставили до лікарні, він живий, ходить і розмовляє.
"Це лише третя особа, яку знайшли після того, як судно "Тваринництво 1" передало сигнал лиха у середу, приблизно в 185 кілометрах (115 миль) на захід від острова Амамі Осіма", - йдеться у повідомленні.
Раніше берегова охорона вже врятувала двох членів екіпажу, один з яких помер у лікарні. Потім у морі виявили порожній човен та розлив нафти за 150 кілометрів від острова Амамі Осіма.
"Берегова охорона також виявила у п’ятницю біля острова Амамі Осіма тушу корови. За даними берегової охорони, пошуково-рятувальна операція триває, інших туш корів не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Японії зафіксували другий потужний тайфун, який зруйнував будинки, а також призвів до перебоїв з електроенергією.