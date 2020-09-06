В Японии во время тайфуна пропало судно с около 6 тысячами коров и 43 членами экипажа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Японии из-за тайфуна Майсак в море пропало грузовое судно с 43 моряками и 5,8 тыс. коров. Нашли трех членов экипажа, один из них скончался в больнице. Пока обнаружили только одну тушу коровы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Японская береговая охрана нашла третьего моряка, поиск пропавшего корабля с 43 моряками и 5800 коровами продолжается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина является членом экипажа грузового судна, которое исчезло во время тайфуна Майсак. Он плавал на спасательном плоту в акватории Японии. Мужчину доставили в больницу, он жив, ходит и разговаривает.
"Это лишь третье лицо, которое нашли после того, как судно "Животноводство 1" передало сигнал бедствия в среду, примерно в 185 километрах (115 миль) к западу от острова Амами Осима", - говорится в сообщении.
Ранее береговая охрана уже спасла двух членов экипажа, один из которых скончался в больнице. Затем в море обнаружили пустую лодку и разлив нефти в 150 километрах от острова Амами Осима.
"Береговая охрана также обнаружила в пятницу у острова Амами Осима тушу коровы. По данным береговой охраны, поисково-спасательная операция продолжается, других туш коров не обнаружено", - говорится в сообщении.
Напомним, в Японии зафиксировали второй мощный тайфун, который разрушил дома, а также привел к перебоям с электроэнергией.