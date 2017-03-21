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В Японії на п'ять днів раніше ніж зазвичай почалося цвітіння сакури

В Японії на п'ять днів раніше ніж зазвичай почалося цвітіння сакури

Київ • УНН

 • 10480 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Сакура розквітла в Токіо на п’ять днів раніше, ніж зазвичай. Це стало наслідком впливу низького атмосферного тиску, опадів і теплої погоди в попередні дні, повідомила японська метеослужба, передає УНН з посиланнням на NHK.

“У Токіо почалося цвітіння сакури”, — йдеться в повідомленні.

Хоча в японській столиці з ранку ллє дощ і знову похолодало, за даними телекомпанії NHK, метеорологи зафіксували вранці розпускання п’яти бутонів сакури на “контрольному” дереві в Токіо, в храмі Ясукуні.

Варто зазначити, що масове цвітіння сакури, за очікуваннями, розпочнеться в парках Японії до початку квітня.

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