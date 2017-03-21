В Японии на пять дней раньше обычного началось цветение сакуры
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сакура расцвела в Токио на пять дней раньше, чем обычно. Это стало следствием влияния низкого атмосферного давления, осадков и теплой погоды в предыдущие дни, сообщила японская метеослужба, передает УНН со посиланнням на NHK.
"В Токио началось цветение сакуры", - говорится в сообщении.
Хотя в японской столице с утра льет дождь и снова похолодало, по данным телекомпании NHK, метеорологи зафиксировали утром распускание пяти бутонов сакуры на "контрольном" дереве в Токио, в храме Ясукуни.
Стоит отметить, что массовое цветение сакуры, как ожидается, начнется в парках Японии в начале апреля.