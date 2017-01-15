В Японії через сильний снігопад скасували більше 80 авіарейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Головні японські авіаперевізники Japan Airlines (JAL) і All Nippon Airways (ANA) скасували 68 внутрішніх рейсів через сильний снігопад, який локалізувався на центральні і північні райони країни. Про це повідомляється на сайтах компаній, передає УНН.
Ще 17 рейсів скасували місцеві лоукости, включаючи Peach Aviation. Зміни в розклад були внесені головним чином із-за тимчасового закриття злітно-посадкової смуги в аеропорту Хіросіми.
За даними залізничної компанії JR, на ряді напрямків швидкісні поїзди “сінкансен” затримуються в середньому на годину. На швидкісних магістралях у гірських районах центральної Японії максимально дозволена швидкість руху знижена в два рази, до 50 км/год.
Як повідомило Японське метеорологічне агентство, протягом дня в префектурах, розташованих на березі Японського моря, може випасти близько 80 см снігу, на північному острові Хоккайдо висота снігового покриву складе близько 60 див.