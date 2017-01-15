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В Японии из-за сильного снегопада отменили более 80 авиарейсов

В Японии из-за сильного снегопада отменили более 80 авиарейсов

Киев • УНН

 • 9196 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Главные японские авиаперевозчики Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) отменили 68 внутренних рейсов из-за сильного снегопада, который локализовался на центральные и северные районы страны. Об этом сообщается на сайтах компаний, передает УНН.

 

Еще 17 рейсов отменили местные лоукосты, включая Peach Aviation. Изменения в расписание были внесены главным образом из-за временного закрытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хиросимы.

По данным железнодорожной компании JR, на ряде направлений скоростные поезда "Синкансэн" задерживаются в среднем на час. На скоростных магистралях в горных районах центральной Японии максимально разрешенная скорость движения снижена в два раза, до 50 км / ч.

Как сообщило Японское метеорологическое агентство, в течение дня в префектурах, расположенных на берегу Японского моря, может выпасть около 80 см снега, на северном острове Хоккайдо высота снежного покрова составит около 60 см.

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