В Японии из-за сильного снегопада отменили более 80 авиарейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Главные японские авиаперевозчики Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) отменили 68 внутренних рейсов из-за сильного снегопада, который локализовался на центральные и северные районы страны. Об этом сообщается на сайтах компаний, передает УНН.
Еще 17 рейсов отменили местные лоукосты, включая Peach Aviation. Изменения в расписание были внесены главным образом из-за временного закрытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту Хиросимы.
По данным железнодорожной компании JR, на ряде направлений скоростные поезда "Синкансэн" задерживаются в среднем на час. На скоростных магистралях в горных районах центральной Японии максимально разрешенная скорость движения снижена в два раза, до 50 км / ч.
Как сообщило Японское метеорологическое агентство, в течение дня в префектурах, расположенных на берегу Японского моря, может выпасть около 80 см снега, на северном острове Хоккайдо высота снежного покрова составит около 60 см.