В Японії через сильні снігопади скасували майже 60 авіарейсів

У північному, північно-східному напрямку авіакомпанії ДЖАЛ і Ана скасували 41 рейс. В південно-західному і західному напрямку скасовано 16 рейсів. Інформація про скасування оперативно з’являється на сайтах авіакомпаній.

Снігопади зараз присутні у північнихі районах і на західному узбережжі країни. Таким чином, негода охопила майже всю територію Японії.

У префектурі Ямагата товщина сніжного покриву склала 2,5 метра, у Ніїгата — 1,6 метра, у Фукуї — 95 сантиметрів.