В Японии из-за сильных снегопадов отменили около 60 авиарейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Авиакомпании Япониии отменили внутренние рейсы в стране из-за сильных снегопадов, выпавших почти на всей ее территории, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
В северном, северо-восточном направлении авиакомпании отменили 41 рейс. В юго-западном и западном направлении отменено 16 рейсов. Информация об отмене оперативно появляется на сайтах авиакомпаний.
Снегопады сейчас присутствуют в северных и районах и на западном побережье страны. Таким образом, непогода охватила почти всю территорию Японии.
В префектуре Ямагата толщина снежного покрова составила 2,5 метра, в Ниигата - 1,6 метра, в Фукуи - 95 сантиметров.