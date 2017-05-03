В.Януковича з сином зняли з розшуку Інтерполу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Рішення про видалення інформації щодо розшуку громадян Віктора Януковича та Олександра Януковича прийняла Комісія з контролю за файлами Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
"Інформація про припинення розшуку В. Януковича і його сина О. Януковича надійшла до Національного бюро Інтерполу в Україні – від Комісії з контролю за файлами Інтерполу", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, ця Комісія зобов’язала Генеральний секретаріат Інтерполу видалити з бази розшуку інформацію стосовно розшуку екс-президента України В. Януковича і його сина О. Януковича. Про це рішення було поінформовано Українську сторону.
Національне бюро Інтерполу в Україні своєчасно передало копію рішення Комісії з контролю за файлами Інтерполу до органу досудового розслідування, яким у цьому випадку є Генеральна прокуратура України.
Як повідомляв УНН, строк дії тимчасового політичного притулку В.Януковича у РФ закінчується у жовтні.