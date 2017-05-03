В.Януковича с сыном сняли с розыска Интерпола
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Решение об удалении информации по розыску граждан Виктора Януковича и Александра Януковича приняла Комиссия по контролю за файлами Международной организации уголовной полиции Интерпол. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"Информация о прекращении розыска В.Януковича и его сына А.Януковича поступила в Национального бюро Интерпола в Украине - Комиссии по контролю за файлами Интерпола", - говорится в сообщении.
В частности, эта Комиссия обязала Генеральный секретариат Интерпола удалить из базы розыска информацию о розыске экс-президента Украины В.Януковича и его сына А.Януковича. Об этом решении были проинформированы Украинскую сторону.
Национальное бюро Интерпола в Украине своевременно передало копию решения Комиссии по контролю за файлами Интерпола в орган предварительного расследования, которым в данном случае является Генеральная прокуратура Украины.
Как сообщал УНН, срок действия временного политического убежища В.Януковича в РФ заканчивается в октябре.