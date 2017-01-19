В.Янукович заявив, що суд щодо заочного розслідування його справи планується 20 січня

"Мої адвокати днями повідомили мене, що в п'ятницю, 20 січня, планується засідання Печерського суду в Києві, на якому суд розгляне клопотання Генеральної прокуратури, щоб далі рухатися по цій справі заочно, без моєї присутності. Хочу підкреслити, що у мене до цих пір немає ніякої інформації від української прокуратури щодо злочинів, в яких мене звинувачують, і суті обвинувачення", - зазначив він.

Також В.Янукович повідомив про наявність у нього нових доказів у справі Майдану.

"Мова йде про нові докази. Ми збираємося передати низку документів українським правоохоронним органам, але ключові свідки хвилюються за свою безпеку і не готові дати свідчення українському слідству, яким зараз керують безпосередні організатори вбивств на Майдані", – сказав він.

За його словами, він готовий в режимі відеоконференції дати свідчення українським правоохоронним органам, як це вже було 28 листопада 2016 року.