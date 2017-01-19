В.Янукович заявил, что суд по заочному расследованию его дела планируется 20 января
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Экс-президент Виктор Янукович заявил, что 20 января в Печерском районном суде Киева состоится судебное заседание, где будет рассматриваться ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о возможности проведения заочного досудебного расследования по его делу. Об этом он сказал в интервью РИА Новости, передает УНН.
"Мои адвокаты на днях сообщили мне, что в пятницу, 20 января, планируется заседание Печерского суда в Киеве, на котором суд рассмотрит ходатайство Генеральной прокуратуры, чтобы дальше двигаться по этому делу заочно, без моего присутствия. Хочу подчеркнуть, что у меня до сих пор нет никакой информации от украинской прокуратуры о преступлениях, в которых меня обвиняют, и сути обвинения", - отметил он.
Также В.Янукович сообщил о наличии у него новых доказательств по делу Майдана.
"Речь идет о новых доказательствах. Мы собираемся передать ряд документов украинским правоохранительным органам, но ключевые свидетели переживают за свою безопасность и не готовы дать показания украинскому следствию, которым сейчас управляют непосредственные организаторы убийств на Майдане", - сказал он.
По его словам, он готов в режиме видеоконференции дать показания украинским правоохранительным органам, как это уже было 28 ноября 2016 года.