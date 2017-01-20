В.Янукович заявив, що не отримував повідомлення про підозру у держзраді

“Станом на сьогодні я не отримав жодної інформації щодо суті звинувачень та злочинів, у скоєнні яких я підозрююся. В тому числі повідомлення про підозру. У зв’язку з цим, прошу суд ... вважати мене таким, що не набув процесуального статусу підозрюваного”, — процитував заяву екс-президента В.Януковича адвокат В.Сердюк.

У зв’язку з цим В.Янукович у своїй заяві просив суд відкласти розгляд клопотання ГПУ щодо заочного досудового розслідування до виконання запиту до РФ про міжнародно-правову допомогу щодо вручення йому підозри.

Також, за словами В.Сердюка, його підзахисний просить забезпечити його особисту участь у розгляді справи у режимі відеоконференції.

Слідча суддя Кристина Тарасюк відмовила у задоволенні клопотання стосовно відкладення розгляду клопотання. Вона наголосила, що суду не надано доказів на підтвердження джерела походження цієї заяви, автентичності підпису особи.