В.Янукович заявив, що не отримував повідомлення про підозру у держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович повідомив у заяві, яку процитував у Печерському районному суді адвокат Віталій Сердюк, що не отримував повідомлення про підозру у державній зраді ні від Генеральної прокуратури України, ні від прокуратури Російської Федерації, передає кореспондент УНН.
“Станом на сьогодні я не отримав жодної інформації щодо суті звинувачень та злочинів, у скоєнні яких я підозрююся. В тому числі повідомлення про підозру. У зв’язку з цим, прошу суд ... вважати мене таким, що не набув процесуального статусу підозрюваного”, — процитував заяву екс-президента В.Януковича адвокат В.Сердюк.
У зв’язку з цим В.Янукович у своїй заяві просив суд відкласти розгляд клопотання ГПУ щодо заочного досудового розслідування до виконання запиту до РФ про міжнародно-правову допомогу щодо вручення йому підозри.
Також, за словами В.Сердюка, його підзахисний просить забезпечити його особисту участь у розгляді справи у режимі відеоконференції.
Слідча суддя Кристина Тарасюк відмовила у задоволенні клопотання стосовно відкладення розгляду клопотання. Вона наголосила, що суду не надано доказів на підтвердження джерела походження цієї заяви, автентичності підпису особи.