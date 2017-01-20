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В.Янукович заявил, что не получал уведомление о подозрении в госизмене

В.Янукович заявил, что не получал уведомление о подозрении в госизмене

Киев • УНН

 • 8589 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович сообщил в заявлении, которое процитировал в Печерском районном суде адвокат Виталий Сердюк, что не получал уведомление о подозрении в государственной измене ни от Генеральной прокуратуры Украины, ни от прокуратуры Российской Федерации, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня я не получил никакой информации по существу обвинений и преступлений, в совершении которых я подозреваюсь. В том числе сообщения о подозрении. В связи с этим, прошу суд... считать меня таким, что не получил процессуальный статус подозреваемого", - процитировал заявление экс-президента В.Януковича адвокат В.Сердюк.

В связи с этим В.Янукович в своем заявлении просил суд отложить рассмотрение ходатайства ГПУ о заочном досудебном расследовании для выполнения запроса к РФ о международно-правовой помощи по вручению ему подозрения.

Также, по словам В.Сердюка, его подзащитный просит обеспечить его личное участие в рассмотрении дела в режиме видеоконференции.

Следственная судья Кристина Тарасюк отказала в удовлетворении ходатайства относительно отложения рассмотрения ходатайства. Она отметила, что суду не предоставлено доказательств о подтверждении источника происхождения этого заявления, подлинности подписи лица.

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