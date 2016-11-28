В.Янукович запевнив, що не знає, хто дав вказівку видати зброю правоохоронцям

"Що стосується видачі зброї працівникам правоохоронних органів, за це питання відповідають ті, хто приймав таке рішення. Але на якому рівні приймалися рішення, я цього не знаю", - сказав він.

Також він розповів про наявність зброї в активістів Майдану на той час.

"Що стосується зброї на Майдані, вона була з різних джерел. Люди мали мисливську зброю, захоплену у приміщеннях СБУ, УВС, були деякі зразки імпортної зброї. У мене немає ніяких доказів, що вона спеціально завозилася в Україну. В основному це були снайперські карабіни чи гвинтівки", - зазначив екс-президент.

"Придбати їх в Україні було також не важко, тому що органи МВС дозволяли", - додав він.

Нагадаємо, В.Янукович заявив, що не давав вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану.

Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович вважає, що співробітники спецпідрозділу “Беркут” перевищили свої повноваження під час розгону активістів Євромайдану з 30 листопада на 1 грудня 2013 року.