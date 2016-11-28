В.Янукович запевнив, що не знає, хто дав вказівку видати зброю правоохоронцям
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович запевнив, що не знає, на якому рівні ухвалювалося рішення про видачу зброю співробітникам правоохоронних органів під час Майдану. Про це він сказав під час відеодопиту з Ростовського суду РФ, передає кореспондент УНН.
"Що стосується видачі зброї працівникам правоохоронних органів, за це питання відповідають ті, хто приймав таке рішення. Але на якому рівні приймалися рішення, я цього не знаю", - сказав він.
Також він розповів про наявність зброї в активістів Майдану на той час.
"Що стосується зброї на Майдані, вона була з різних джерел. Люди мали мисливську зброю, захоплену у приміщеннях СБУ, УВС, були деякі зразки імпортної зброї. У мене немає ніяких доказів, що вона спеціально завозилася в Україну. В основному це були снайперські карабіни чи гвинтівки", - зазначив екс-президент.
"Придбати їх в Україні було також не важко, тому що органи МВС дозволяли", - додав він.
Нагадаємо, В.Янукович заявив, що не давав вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану.
Як повідомляв УНН, екс-президент України Віктор Янукович вважає, що співробітники спецпідрозділу “Беркут” перевищили свої повноваження під час розгону активістів Євромайдану з 30 листопада на 1 грудня 2013 року.