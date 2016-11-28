В.Янукович заверил, что не знает, кто дал указание выдать оружие правоохранителям
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович заверил, что не знает, на каком уровне принималось решение о выдаче оружия сотрудникам правоохранительных органов во время Майдана. Об этом он сказал во время видеодопроса из Ростовского суда РФ, передает корреспондент УНН.
"Что касается выдачи оружия работникам правоохранительных органов, за этот вопрос отвечают те, кто принимал такое решение. Но на каком уровне принимались решения, я этого не знаю", - сказал он.
Также он рассказал о наличии оружия у активистов Майдана того времени.
"Что касается оружия на Майдане, оно была из разных источников. Люди имели охотничье оружие, захваченное в помещениях СБУ, УВД, были некоторые образцы импортного оружия. У меня нет никаких доказательств, что оно специально завозилось в Украину. В основном это были снайперские карабины или винтовки", - отметил экс-президент.
"Купить их в Украине было также не трудно, так как органы МВД позволяли", - добавил он.
Напомним, В.Янукович заявил, что не давал указания применять оружие против активистов Майдана.
Как сообщал УНН, экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что сотрудники спецподразделения "Беркут" превысили свои полномочия во время разгона активистов Евромайдана с 30 ноября на 1 декабря 2013.