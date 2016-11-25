В.Янукович сказав, що тримає зв’язок зі своїми прихильниками в Україні

"Упевнений, що є (його прихильники в Україні – ред.), впевнений, що багато однодумців. Я підтримую з ними звязок. Той страх, який був у людей, який навіяли у людей ці "бєспредєльщики" проходить, і люди вище піднімають голови", - сказав В.Янукович.

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович заявив, що мріє про те, щоб якомога швидше закінчилася в Україні війна, на моїй Батьківщині, на Донбасі.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович заявив, що вирішити конфлікт на Донбасі не можливо без надання цим територіям широкої автономії.