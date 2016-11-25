В.Янукович сказав, що тримає зв’язок зі своїми прихильниками в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович розповів, що має прихильників в Україні, з якими тримає зв’язок. Про це він сказав на прес-конференції у Ростові-на-Дону РФ, передає УНН.
"Упевнений, що є (його прихильники в Україні – ред.), впевнений, що багато однодумців. Я підтримую з ними звязок. Той страх, який був у людей, який навіяли у людей ці "бєспредєльщики" проходить, і люди вище піднімають голови", - сказав В.Янукович.
Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович заявив, що мріє про те, щоб якомога швидше закінчилася в Україні війна, на моїй Батьківщині, на Донбасі.
Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович заявив, що вирішити конфлікт на Донбасі не можливо без надання цим територіям широкої автономії.