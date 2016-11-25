В.Янукович сказал, что держит связь со своими сторонниками в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал, что имеет сторонников в Украине, с которыми поддерживает связь. Об этом он сказал на пресс-конференции в Ростове-на-Дону РФ, передает УНН.
"Уверен, что есть (его сторонники в Украине - ред.), уверен, что много единомышленников. Я поддерживаю с ними связь. Тот страх, который был у людей, который навеяли у людей эти "беспредельщики" проходит, и люди выше поднимают головы", - сказал В.Янукович.
Напомним, экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что мечтает о том, чтобы как можно быстрее закончилась в Украине война, на моей Родине, в Донбассе.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что решить конфликт на Донбассе невозможно без предоставления этим территориям широкой автономии.