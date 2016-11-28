В.Янукович розповів, про що йому доповідали у день розстрілів на Майдані

На запитання прокурора, які дії В.Янукович вчиняв як Гарант Конституції у день розстрілу, екс-президент відповів: "Безумовно, зараз пройшов час, я не пам’ятаю подробиць. Але завжди я реагував на ці питання дуже гостро… І керівники правохоронних органів реагували на це. Вони мені говорили, що вогонь був відкритий з будівель, які контролювала опозиція".

"Вони мені (керівники правоохоронних органів – ред.) доповідали, що ці всі будинки заборонено вхід звичайним мітингувальникам. Там стояла охорона Майдану. А на поверхах працювали снайпери. Хто мені цю інформацію надавав особисто,.. але така інформація надходила", - наголосив він.

Нагадаємо, Ю.Луценко у відеорежимі оголосив В.Януковичу підозру у держзраді.