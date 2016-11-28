В.Янукович розповів, про що йому доповідали у день розстрілів на Майдані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович розповів, що у день розстрілів під час Майдану керівники правоохоронних органів доповідали йому, у яких будинках працювали снайпери. Про це він сказав під час допиту у справі про вбивства учасників Євромайдану через відеозв'язок зі Святошинським районним судом Києва, передає кореспондент УНН.
На запитання прокурора, які дії В.Янукович вчиняв як Гарант Конституції у день розстрілу, екс-президент відповів: "Безумовно, зараз пройшов час, я не пам’ятаю подробиць. Але завжди я реагував на ці питання дуже гостро… І керівники правохоронних органів реагували на це. Вони мені говорили, що вогонь був відкритий з будівель, які контролювала опозиція".
"Вони мені (керівники правоохоронних органів – ред.) доповідали, що ці всі будинки заборонено вхід звичайним мітингувальникам. Там стояла охорона Майдану. А на поверхах працювали снайпери. Хто мені цю інформацію надавав особисто,.. але така інформація надходила", - наголосив він.
Нагадаємо, Ю.Луценко у відеорежимі оголосив В.Януковичу підозру у держзраді.