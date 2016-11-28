В.Янукович рассказал, о чем ему докладывали в день расстрелов на Майдане
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович рассказал, что в день расстрелов во время Майдана руководители правоохранительных органов докладывали ему, в каких домах работали снайперы. Об этом он сказал во время допроса по делу об убийствах участников Евромайдана через видеосвязь со Святошинским районным судом Киева, передает корреспондент УНН.
На вопрос прокурора, какие действия В.Янукович совершал как Гарант Конституции в день расстрела, экс-президент ответил: "Безусловно, сейчас прошло время, я не помню подробностей. Но всегда я реагировал на эти вопросы очень остро... И руководители правоохранительных органов реагировали на это. Они мне говорили, что огонь был открыт из зданий, которые контролировала оппозиция".
"Они мне (руководители правоохранительных органов - ред.) докладывали, что во все эти дома запрещен вход обычным митингующим. Там стояла охрана Майдана. А на этажах работали снайперы. Кто мне эту информацию предоставлял лично... но такая информация поступала", - подчеркнул он.
Напомним, Ю.Луценко в видеорежиме объявил В.Януковичу подозрение в госизмене.