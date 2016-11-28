В.Янукович рассказал, о чем ему докладывали в день расстрелов на Майдане

На вопрос прокурора, какие действия В.Янукович совершал как Гарант Конституции в день расстрела, экс-президент ответил: "Безусловно, сейчас прошло время, я не помню подробностей. Но всегда я реагировал на эти вопросы очень остро... И руководители правоохранительных органов реагировали на это. Они мне говорили, что огонь был открыт из зданий, которые контролировала оппозиция".

"Они мне (руководители правоохранительных органов - ред.) докладывали, что во все эти дома запрещен вход обычным митингующим. Там стояла охрана Майдана. А на этажах работали снайперы. Кто мне эту информацию предоставлял лично... но такая информация поступала", - подчеркнул он.

Напомним, Ю.Луценко в видеорежиме объявил В.Януковичу подозрение в госизмене.