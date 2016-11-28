В.Янукович про те, яка зброя була застосована на Майдані: важко дати відповідь на це питання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович сказав, що йому важко відповісти, яка зброя була застосована на Майдані. Про це він сказав під час відеодопиту, передає кореспондент УНН.
“Яка зброя була застосована на Майдані, з якої зброї стріляли з готелю Україна, Інститутська вулиця, з дому Профспілок з банку „Аркада“ і т.д., мені на це питання важко дати відповідь. На це питання повинно було дати відповідь слідство і майже за три роки, воно не дало відповідь. Навпаки, робило все, для того, щоб знищити всі ці докази”, — сказав він.
Також, відповідаючи на запитання адвоката про те, чи було введена АТО у Києві і області, він зазначив: “З приводу АТО я знаю зі ЗМІ, я нічого про нього не чув”.