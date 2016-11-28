В.Янукович про те, яка зброя була застосована на Майдані: важко дати відповідь на це питання

“Яка зброя була застосована на Майдані, з якої зброї стріляли з готелю Україна, Інститутська вулиця, з дому Профспілок з банку „Аркада“ і т.д., мені на це питання важко дати відповідь. На це питання повинно було дати відповідь слідство і майже за три роки, воно не дало відповідь. Навпаки, робило все, для того, щоб знищити всі ці докази”, — сказав він.

Також, відповідаючи на запитання адвоката про те, чи було введена АТО у Києві і області, він зазначив: “З приводу АТО я знаю зі ЗМІ, я нічого про нього не чув”.