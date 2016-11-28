В.Янукович о том, какое оружие применили на Майдане: трудно дать ответ на этот вопрос

"Какое оружие применили на Майдане, из какого оружия стреляли из отеля Украина, Институтской улице, из дома Профсоюзов, из банка "Аркада" и т.д., мне на этот вопрос трудно ответить. На этот вопрос должно было дать ответ следствие и почти за три года, оно не дало ответ. Наоборот, делало все для того, чтобы уничтожить все эти доказательства", - сказал он.

Также, отвечая на вопрос адвоката о том, была ли введена АТО в Киеве и области, он отметил: "По поводу АТО я знаю из СМИ, я ничего о нем не слышал".