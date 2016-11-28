В.Янукович о том, какое оружие применили на Майдане: трудно дать ответ на этот вопрос
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович сказал, что ему трудно ответить, какое оружие применили на Майдане. Об этом он сказал во время видеодопроса, передает корреспондент УНН.
"Какое оружие применили на Майдане, из какого оружия стреляли из отеля Украина, Институтской улице, из дома Профсоюзов, из банка "Аркада" и т.д., мне на этот вопрос трудно ответить. На этот вопрос должно было дать ответ следствие и почти за три года, оно не дало ответ. Наоборот, делало все для того, чтобы уничтожить все эти доказательства", - сказал он.
Также, отвечая на вопрос адвоката о том, была ли введена АТО в Киеве и области, он отметил: "По поводу АТО я знаю из СМИ, я ничего о нем не слышал".